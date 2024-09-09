Сама техника, конечно, была российской. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему оккупанты используют украинскую тактическую маркировку на собственной технике.

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Для чего россияне маркируют технику украинскими символами

В конце первой сентябрьской недели было зафиксировано перемещение военных грузовиков через Мариуполь в сторону Розовки, Запорожской области. Интересным нюансом было то, что на технике была маркировка в виде треугольника – идентичного тому, который используют Вооруженные Силы Украины в пределах Курской операции.

Мы можем лишь догадываться, какой была цель. Все же мы думаем, что рано или поздно эти грузовики окажутся в зоне активных боевых действий у Угледара. Конечно, это для того, чтобы ввести в заблуждение наши Вооруженные Силы, которые будут наблюдать за этим перемещением вплотную к линии фронта, и могут подумать, что это не российская маркировка, а наша,

– отметил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя уточнил, что это точно не украинская техника, которую удивительным образом россияне захватили на Курщине. По его словам, это довольно новая российская техника относительно нового подразделения.

Кроме того, сама маркировка не является перекрытой. Ведь часто оккупанты закрашивают свои "зетки", создавая другую тактическую маркировку. Однако это не тот случай.

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"Все это означает, что это не случайность, не недоработка, а сознательное нанесение украинской символики на военную технику России, которая движется в зону боевых действий. Технику будут использовать для введения в заблуждение во время наступательных действий и для собственной безопасности в зоне контроля наших БпЛА", – объяснил Андрющенко.

Маловероятно, что техника с украинской маркировкой нужна России для каких-то пропагандистских роликов. Они лишь хотят обезопасить свои жизни на линии боестолкновения.