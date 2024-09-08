Специалисты указывают: недавние кадры, опубликованные российским командованием, на самом деле являются тренировочным штурмом на полигоне. В то же время оккупанты уверяли, что "атаковали Угледар".

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Российская тренировка на полигоне превратилась в "штурм"

OSINT-аналитик EjShahid подтвердил, что атака, которую оккупанты освещали как "штурм Угледара", в реальной жизни была тренировкой бойцов на полигоне в Тельмановском районе Донецкой области.

Заявлено о штурме Угледара, но на самом деле это тренировка в Дерсовом (село Тельмановского района – 24 Канал), Донецкая область,

– говорится в сообщении.

В то же время портал "Милитарный" пишет, что вражеский командир Юрий Гагарин озвучивал ложную информацию о потерях Украины во время этого так называемого "штурма". По его словам, войскам России удалось ликвидировать 18 украинских воинов, оставшись невредимыми, что не соответствует действительности.

Оккупанты выдали тренировку на полигоне за штурм Угледара: смотрите видео на ютуб-канале Militarnyi Videonews

OSINT-аналитик EjShahid определил точное место, где состоялась тренировка российских бойцов, что пропаганда превратила в "штурм Угледара". Это место с такими координатами возле села Дерсового в Донецкой области: 47.305881, 38.007939

Где расположен полигон, на котором россияне проводили "штурм Угледара": смотрите на карте от Google maps

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Ранее россияне распространяли фейк о "карателях из Вооруженных Сил Украины" в Курской области. На видео, опубликованном пропагандистами, пожилая жительница Курщины отказывается от гуманитарной помощи со стороны "украинских военных". Очевидно, ролик является полностью постановочным.