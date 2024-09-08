Фахівці вказують: нещодавні кадри, опубліковані російським командуванням, насправді є тренувальним штурмом на полігоні. Водночас окупанти запевняли, що "атакували Вугледар".

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Російське тренування на полігоні перетворилось на "штурм"

OSINT-аналітик EjShahid підтвердив, що атака, яку окупанти висвітлювали як "штурм Вугледара", у реальному житті була тренуванням бійців на полігоні у Тельманівському районі Донеччині.

Заявлено про штурм Вугледару, але насправді це тренування в Дерсовому (село Тельманівського району – 24 Канал), Донецька область,

– йдеться в повідомленні.

Водночас портал "Мілітарний" пише, що ворожий командир Юрій Гагарін озвучував неправдиву інформацію стосовно втрат України під час цього так званого "штурму". За його словами, військам Росії вдалося ліквідувати 18 українських воїнів, залишившись неушкодженими, що не відповідає дійсності.

Окупанти видали тренування на полігоні за штурм Вугледара: дивіться відео на ютуб-каналі Militarnyi Videonews

OSINT-аналітик EjShahid визначив точне місце, де відбулось тренування російських бійців, що пропаганда перетворила на "штурм Вугледара". Це місце з такими координатами біля села Дерсового на Донеччині: 47.305881, 38.007939

Де розташований полігон, на якому росіяни проводили "штурм Вугледара": дивіться на карті від Google maps

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Раніше росіяни поширювали фейк про "карателів зі Збройних Сил України" у Курській області. На відео, опублікованому пропагандистами, літня жителька Курщини відмовляється від гуманітарної допомоги з боку "українських військових". Вочевидь, ролик є цілковито постановним.