Россияне массированно атаковали Харьков: сразу в нескольких районах – попадания
- Россияне нанесли удар по Харькову, зафиксировано попадание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах.
- В результате атаки есть один пострадавший, в Киевском районе произошел пожар, экстренные службы работают на местах.
Россияне нанесли массированный удар с помощью беспилотников по Харькову утром 17 апреля. Зафиксировали попадания по меньшей мере в трех районах города. До этого прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов, руководитель областной военной администрации Олег Синегубов и местные телеграм-каналы.
Какие последствия атаки на Харьков?
По данным местных властей, российская армия атаковала город, применив несколько ударных беспилотников. В результате подобного обстрела в Киевском, Холодногорском и Слободском районах произошли попадания дронов.
В Киевском районе под ударом оказался частный сектор, сейчас уточняют информацию о вероятных пострадавших или погибших там. В Слободском районе атаковали гражданское предприятие, есть пострадавший.
Сейчас поступила информация об одном пострадавшем, медики оказывают необходимую помощь. Известно о пожаре на территории частного сектора. Экстренные службы работают на местах попаданий,
– написал Олег Синегубов.
Что этому предшествовало?
Местные телеграм-каналы ориентировочно в 10:36 сообщали о нескольких взрывах, вероятно, связанных с работой сил ПВО. Всего, по предварительной информации, громко над городом было не менее 7 раз за около часа.
Взрыв в Харькове,
– подтверждали корреспонденты Суспильного.
Что еще атаковали россияне?
- Враг, применив по меньшей мере 3 управляемых авиабомбы, нанес удар по Запорожью. Погиб 49-летний мужчина, еще трое человек получили ранения. Разрушены молитвенный дом и другая инфраструктура.
- Также российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Житомирской области, были пожары. Под ударом, вероятно, оказался Овруч, там сообщали об обесточивании после взрывов.
- В Золочевской общине Харьковской области атаковали здание областного психоневрологического дома-интерната. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, общежитие и энергосети.