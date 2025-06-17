Россияне массированно атакуют Херсон дронами с самого утра

Оккупанты с самого утра 17 июня массированно атакуют Херсон. В областной администрации призывают украинцев не выходить на улицу без острой необходимости.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОВА.

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Россияне атакуют Херсон

С утра 17 июня враг обстреливает Днепровский район Херсона. В ОВА подчеркнули, что особая опасность – в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика.

Только в течение одного часа из-за атаки дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все – получают необходимую медпомощь,

– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 14. У 36-летнего мужчины – взрывная травма, осколочные ранения головы и грудной клетки. Его доставили в больницу.

У 60-летнего мужчины и 67-летней женщины – взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали.

Напомним, что 17 июня россияне совершили массированную атаку на города Украины, основной целью была столица. В городах есть повреждения, в Киеве много пострадавших и погибших.