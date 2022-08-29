Тревожные ночь и утро: на Днепропетровщине рассказали о беспощадных обстрелах россиян
Источник:Днепропетровская ОВА
российские оккупанты ночью и утром нанесли удары по Днепропетровской области. Враг в очередной раз ударил по Никополю и Марганцу.
Под огнем врага оказались три района
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что враг нанес удар по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. В Никопольском районе захватчики попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. По предварительной информации, без пострадавших.
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В то же время увеличилось количество пострадавших из-за обстрела Никополя, произошедшего накануне вечером. Сообщается, что госпитализирован еще один человек, который в тяжелом состоянии. В результате атаки врага погиб один человек, еще пятеро ранены. Среди раненых 4 мужчины и одна женщина.
После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света осталось 2600 пользователей. В настоящее время электроснабжение пытаются возобновить.
В Марганце масштабы разрушений выясняются.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в Никопольском районе оккупанты "Градами" и ствольной артиллерией ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам.
Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото Днепропетровский облсовет
Ракетный обстрел с утра
В Днепропетровской ОВА сообщили, что утром 29 августа россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому и Днепровскому районам.
В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву в Любимовской ТО. Масштабы разрушений выясняются.
Какая ситуация на Криворожском направлении
- Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ситуация на Криворожском направлении контролируемая.
- Он рассказал, что ночью оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины Криворожского района. Обошлось без потерь и разрушений.
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