Тревожные ночь и утро: на Днепропетровщине рассказали о беспощадных обстрелах россиян

российские оккупанты ночью и утром нанесли удары по Днепропетровской области. Враг в очередной раз ударил по Никополю и Марганцу.

Под огнем врага оказались три района

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что враг нанес удар по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. В Никопольском районе захватчики попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. По предварительной информации, без пострадавших.

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В то же время увеличилось количество пострадавших из-за обстрела Никополя, произошедшего накануне вечером. Сообщается, что госпитализирован еще один человек, который в тяжелом состоянии. В результате атаки врага погиб один человек, еще пятеро ранены. Среди раненых 4 мужчины и одна женщина.

После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света осталось 2600 пользователей. В настоящее время электроснабжение пытаются возобновить.

В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в Никопольском районе оккупанты "Градами" и ствольной артиллерией ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам.

Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото Днепропетровский облсовет

Ракетный обстрел с утра

В Днепропетровской ОВА сообщили, что утром 29 августа россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому и Днепровскому районам.

В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву в Любимовской ТО. Масштабы разрушений выясняются.

Какая ситуация на Криворожском направлении

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ситуация на Криворожском направлении контролируемая.

Он рассказал, что ночью оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины Криворожского района. Обошлось без потерь и разрушений.

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