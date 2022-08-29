Тревожные ночь и утро: на Днепропетровщине рассказали о беспощадных обстрелах россиян

29 августа 2022 , 09:08
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Источник:

Днепропетровская ОВА

российские оккупанты ночью и утром нанесли удары по Днепропетровской области. Враг в очередной раз ударил по Никополю и Марганцу.

Под огнем врага оказались три района

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что враг нанес удар по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. В Никопольском районе захватчики попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. По предварительной информации, без пострадавших.

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В то же время увеличилось количество пострадавших из-за обстрела Никополя, произошедшего накануне вечером. Сообщается, что госпитализирован еще один человек, который в тяжелом состоянии. В результате атаки врага погиб один человек, еще пятеро ранены. Среди раненых 4 мужчины и одна женщина.

После ночных обстрелов в Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света осталось 2600 пользователей. В настоящее время электроснабжение пытаются возобновить.

В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что в Никопольском районе оккупанты "Градами" и ствольной артиллерией ударили по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам.

Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото Днепропетровский облсовет

Ракетный обстрел с утра

В Днепропетровской ОВА сообщили, что утром 29 августа россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому и Днепровскому районам.

В Покровской общине из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской общине ракета попала по дачному массиву в Любимовской ТО. Масштабы разрушений выясняются.

Какая ситуация на Криворожском направлении

  • Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ситуация на Криворожском направлении контролируемая.
  • Он рассказал, что ночью оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины Криворожского района. Обошлось без потерь и разрушений.

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Автор: Михайло Гема