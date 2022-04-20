Россиянам упростили набор: теперь без психофизиологического отбора

Не помогла решить проблему комплектации воинских частей и упрощенная система набора контрактников. Ведь, как известно, теперь россиянам разрешили не проходить психофизиологический отбор.

Внимание Россия уже потеряла столько военных, сколько служит в армиях небольших стран: инфографика

С начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 42 воинские части Южного военного округа отобрали всего 130 военнослужащих по контракту, 22 из которых впоследствии тоже написали рапорты на увольнение, так как не хотят участвовать в "специальной военной операции" в Украине,

– говорится в сообщении.

Контрактники увольняются

Наибольший недобор в частях, принимающих активное участие в боевых действиях и уже понесших огромные боевые потери (в общей сложности прибыло 25 контрактников, 5 из которых уволились в первую неделю службы), а именно:

Черноморский флот РФ

Большой десантный корабль "Азов" (воинская часть 87723) – 1 прибыл и уволился.

8 общевоенная армия

102 мотострелковый полк – 150 нужно – 1 человек прибыл.

103 мотострелковый полк (воинская часть 91708, Ростов-на-Дону) 150 требуется – 1 человек прибыл.

58 общевоенная армия

100 отдельная разведывательная бригада (воинская часть 23511) – прибыл 1 человек.

136 отдельная мотострелковая бригада (военная часть 63354, Буйнакск) – 4 человека прибыло.

42 мотострелковая дивизия (военная часть 27777, Грозный) – 5 контрактников прибыло, 1 – уволился.

417 отдельный разведывательный батальон (воинская часть 13242) 42 требуется – 1 человек прибыл.

19 мотострелковая дивизия (воинская часть 20634, Спутник) – 1 человек подписал контракт.

49 общевойсковая армия

205 отдельная мотострелковая бригада (военная часть 74814) – 2 человека прибыло, один уволился.

255 мотострелковый полк (воинская часть 13766, Волгоград) 20 требуется – прибыл 1 человек.

Спецназ

10 отдельная бригада специального назначения (военная часть 51532) – 3 прибыло, 1 – уволился.

785 отдельный отряд специального назначения (воинская часть 73606) 10 прибыло – 1 человек уволился.

22 отдельная бригада специального назначения (воинская часть 11659) – 1 человек прибыл.

346 отдельная бригада специального назначения (военная часть 31681) – 2 человека присоединились.

Неудивительно, что россияне не спешат подписывать контракты, ведь украинские военные продолжают беспощадно уничтожать их, как только ступают на украинскую землю. Так, по состоянию на 19 апреля ВСУ ликвидировали по меньшей мере 20 800 врагов.

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