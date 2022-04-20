Росіянам спростили набір: тепер без психофізіологічного відбору

Не допомогла вирішити проблему комплектації військових частин також і спрощена система набору контрактників. Адже, як відомо, тепер росіяни дозволили не проходити психофізіологічний відбір.

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З початку року по 15 квітня для проходження військової служби до 42 військових частин Південного військового округу відібрали всього 130 військовослужбовців за контрактом, 22 з яких згодом теж написали рапорти на звільнення, бо не хочуть брати участь у "спеціальній військовій операції" в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Контрактники звільняються

Найбільший недобір у частинах, які беруть активну участь у бойових діях і які вже зазнали величезних бойових втрат (загалом прибуло 25 контрактників, 5 з яких звільнилися в перший тиждень служби), а саме:

Чорноморський флот РФ

Великий десантний корабель "Азов" (військова частина 87723) – 1 прибув і звільнився.

8 загальновійськова армія

102 мотострілковий полк – 150 потрібно – 1 людина прибула.

103 мотострілковий полк (військова частина 91708, Ростов-на-Дону) 150 потрібно – 1 людина прибула.

58 загальновійськова армія

100 окрема розвідувальна бригада (військова частина 23511) – прибула 1 людина.

136 окрема мотострілецька бригада (військова частина 63354, Буйнакськ) – 4 людей прибуло.

42 мотострілецька дивізія (військова частина 27777, Грозний) – 5 контрактників прибуло, 1 – звільнився.

417 окремий розвідувальний батальйон (військова частина 13242) 42 потрібно – 1 людина прибула.

19 мотострілецька дивізія (військова частина 20634, Супутник) – 1 людина підписала контракт.

49 загальновійськова армія

205 окрема мотострілецька бригада (військова частина 74814) – 2 людини прибуло, одна звільнилась.

255 мотострілковий полк (військова частина 13766, Волгоград) 20 потрібно – прибула 1 людина.

Спецназ

10 окрема бригада спеціального призначення (військова частина 51532) – 3 прибуло, 1 – звільнився.

785 окремий загін спеціального призначення (військова частина 73606) 10 прибуло – 1 людина звільнилась.

22 окрема бригада спеціального призначення (військова частина 11659) – 1 людина прибула.

346 окрема бригада спеціального призначення (військова частина 31681) – 2 людей доєднались.

Не дивно, що росіяни не поспішають підписувати контракти, адже українські військові продовжують нещадно знищувати їх, як тільки ті ступають на українську землю. Так, станом на 19 квітня, ЗСУ ліквідували щонайменше 20 800 ворогів.

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