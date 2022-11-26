У россиян проблемы с обеспечением, и это приводит к массовым потерям, – ISW

Российские мобилизованные массово гибнут на войне в Украине. Дело в том, что им не выдают должное вооружение, не проводят достаточное количество учений.

В институте изучения войны отмечают, что недавно российские мобилизованные из Серпухова отправили в бой без должной подготовки, униформы и средств защиты. Это привело к массовым потерям.

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Российские мобилизованные массово гибнут на войне

Этот же личный состав утверждал, что командование кормит мобилизованных только ежедневно, несмотря на то, что еды всем хватает. Ранее российский источник сообщил, что мобилизованные серпуховские предстали перед военным трибуналом за дезертирство.

Но впоследствии они обнародовали второе видео, в котором отрицали, что они дезертиры, и заявляли, что они готовы служить на второй и третьей линии обороны, а не на линии фронта.

Параллели между нарративами "Группы Вагнера" и Кремля.

По данным ISW, ответы российских милитари-блоггеров разделились между призывами к сочувствию этим солдатам (и наказаниям только для руководства) и наказаниям для всего подразделения. Один из таких утверждал, что эти российские военнослужащие покинули свои позиции в Макеевке, Луганская область, и покинули других членов своего подразделения фактически на смертную казнь, сдавшись украинским силам (это обвинение расследует украинское правительство).

Некоторые российские милблогеры, включая хотя бы один канал, связанный с "группой Вагнера", симпатизировали серпуховским солдатам и критиковали проблемы в процессе российских "учений", а также критиковали также командование, которое привело к этой ситуации.

Один российский милблогер даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но они не хотят быть "пушечным мясом".

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