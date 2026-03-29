Лицо Путина и олигархов это показало: Цимбалюк ответил, что вскоре может произойти в России

Российский бизнес неохотно финансирует войну против Украины, поскольку те, кто инвестирует в военные расходы, становятся мишенью для украинских дронов и ракет. Россияне проводят параллели между настоящим и революцией 1917 года.

Журналист и блогер Роман Цимбалюк объяснил 24 Каналу, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина сигнализирует о возможных потерях частной собственности.

Смотрите также: Вероятно, с апреля Россия объявит мобилизацию на оккупированных территориях, – Андрющенко

Что усиливает панику в российском обществе?

Недавно россияне подтвердили прилет по заводу в Чапаевске, который специализируется на производстве взрывчатки и другой военной продукции. Руководство предприятия максимально способствовало российской СВО, поэтому производство стало мишенью для украинских ракет "Фламинго".

По словам эксперта, такая закономерность давно прослеживается в российских реалиях.

Российские банкиры, депутаты и эксперты сравнивают то, что происходит с 1917 годом. И это создает возможность насильственного свержения режима Путина. Надеюсь, что современные события будут менее кровопролитными, хотя неизбежно пострадают невинные люди,

– пояснил Цимбалюк.

Поэтому в российском обществе царит хаос: люди скупают бензин в канистрах и пытаются вывести деньги из банков, потому что боятся конфискации. Руководство Центробанка подтверждает эти опасения, и отмечает, что частные средства являются активами банков.

По мнению Цимбалюка, такое положение свидетельствует, что даже Трамп не сможет спасти Путина от катастрофы.

Обратите внимание! В России 95% предприятий сообщают об ухудшении ситуации, а около трех четвертей отмечают существенные трудности. С начала года более 68% опрошенных предприятий зафиксировали падение выручки, а 5,5% прекратили деятельность. Больше всего пострадала бьюти-индустрия, стоматология, техническое обслуживание авто.

Что еще известно о новостях России?