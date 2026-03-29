Журналист и блогер Роман Цимбалюк объяснил 24 Каналу, что даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина сигнализирует о возможных потерях частной собственности.
Смотрите также: Вероятно, с апреля Россия объявит мобилизацию на оккупированных территориях, – Андрющенко
Что усиливает панику в российском обществе?
Недавно россияне подтвердили прилет по заводу в Чапаевске, который специализируется на производстве взрывчатки и другой военной продукции. Руководство предприятия максимально способствовало российской СВО, поэтому производство стало мишенью для украинских ракет "Фламинго".
По словам эксперта, такая закономерность давно прослеживается в российских реалиях.
Российские банкиры, депутаты и эксперты сравнивают то, что происходит с 1917 годом. И это создает возможность насильственного свержения режима Путина. Надеюсь, что современные события будут менее кровопролитными, хотя неизбежно пострадают невинные люди,
– пояснил Цимбалюк.
Поэтому в российском обществе царит хаос: люди скупают бензин в канистрах и пытаются вывести деньги из банков, потому что боятся конфискации. Руководство Центробанка подтверждает эти опасения, и отмечает, что частные средства являются активами банков.
По мнению Цимбалюка, такое положение свидетельствует, что даже Трамп не сможет спасти Путина от катастрофы.
Обратите внимание! В России 95% предприятий сообщают об ухудшении ситуации, а около трех четвертей отмечают существенные трудности. С начала года более 68% опрошенных предприятий зафиксировали падение выручки, а 5,5% прекратили деятельность. Больше всего пострадала бьюти-индустрия, стоматология, техническое обслуживание авто.
Что еще известно о новостях России?
- Путин инициировал встречу с российскими миллиардерами, где прямо заявил, что в 1990-х они получили активы за бесценок, и теперь должны "возвращать долги". Если кто-то откажется, то деньги заберут принудительно.
- Россияне столкнулись с заметными проблемами со связью. В районе особой экономической зоны "Алабуга" ввели спецрежим, чтобы исключить передачу информации о заводе и производстве ударных дронов.
- Эксперт Иван Ступак предполагает, что протесты в России может вызвать социальный кризис, а не политические перипетии.