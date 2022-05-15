Россияне в Мелитополе хотят возобновить изготовление военной продукции: ситуация на Запорожье

Российские захватчики пытаются возобновить изготовление военной продукции во временно оккупированном Мелитополе. Для этого они собрали всех работников и запустили производство.

О ситуации с российским вторжением рассказали в Запорожской ОВА. Там отметили, что 14 мая захватчики сосредоточили основные усилия на обстреле украинских позиций.

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Оккупанты продолжают обстреливать украинские города

В Запорожье сохраняется угроза вражеских ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам. Кроме этого, россияне роют окопы вдоль реки Молочная в селе Константиновка Мелитопольского района. Также окопы появляются в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и других.

Оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе. Вчера, 13 мая, правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак в нескольких домах жителей города,

– отметили в ОВА.

К счастью, в результате вражеских обстрелов пострадавших не было. Правоохранители начали досудебное расследование

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Захватчики терроризируют гражданских

В поселке Каменка много россиян, а их техника регулярно ездит по улицам. На блокпостах захватчики проверяют документы, производят полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей. Кроме того, с недавних пор враги требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

Также россияне превратили помещение училища в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать. В бывшем курятнике близ поселка захватчики сжигают своих же погибших. Местные также рассказали, что оккупанты планируют провести перепись населения.

"Россияне активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери некоторых квартир просто взламывают", – добавили в ОВА.

В Мелитополе захватчики пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.

В свою очередь, в Терпенновской общине Мелитопольского района новое "руководство", которое выбрали среди коллаборантов, выманивает у мирных жителей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу. В то же время, платить за коммунальные услуги призывают в кассе, а не на официальные счета.

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Захватчики до сих пор снимают лживые видео с участием актеров

Российские военные, которые находятся в Каменке-Днепровской, запретили местным жителям рыбалку на водохранилище, а на остальных водоемах общины – разрешили только при согласовании с оккупационными властями.

"Захватчики опубликовали видеообращение якобы жителя Энергодара, в котором мужчина призывает энергодарцев возвращаться в город и уверяет, что в общине спокойно, налаживается мирная жизнь. Обращаем ваше внимание, что это совсем не так, поэтому не верьте провокациям от россиян и их актерам", – отметили в ОВА.

Также в Запорожье правоохранители разоблачили в мошенничестве женщину, которая якобы помогала жителям временно оккупированных территорий. Она в соцсетях предлагала услуги переправки помощи мелитопольцам. Однако подлинной целью "схемы" злоумышленницы было лишь завладение чужими деньгами. В настоящее время идет досудебное расследование.

В то же время, захватчики продолжают отказываться воевать. В частности, в районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые российские воины с диагнозом "ущемление позвоночника". По словам захватчиков, такую проблему они получили в результате ношения бронежилетов. Поэтому оккупанты просят, чтобы их комиссовали после лечения.

"Когда твой враг не хочет воевать против тебя, это значит, что ты уже победил в моральном противостоянии. Нам осталось выиграть физическую войну и отодвинуть российских военных за границы Украины. Мы обязательно дойдем до этой цели – как бы сложно и трудно нам не было. Вместе победим! Слава Украине!", – подытожили в ОВА.

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