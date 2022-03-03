Государство-агрессор совершает кровавые провокации в Одесском заливе. В частности, россияне могли захватить гражданские судна, чтобы под их прикрытием зайти в Одессу.

Об этом сообщил украинский ученый и бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он подчеркнул, что Россия продолжает прибегать к провокациям.

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Россияне могли захватить гражданские судна

Бабин подчеркнул, что агрессор совершает кровавые провокации в Одесском заливе. С 10:00 3 марта в акватории Черного моря исчезла связь с торговым судном HELT, которое ходит под флагом Панамы.

Возможно, судно тонет после обстрелов со стороны российского флота. Однако отметил ученый, высока вероятность провокации. Ведь до этого россияне требовали у украинской Морской поисково-спасательной службы "оказать помощь" как судну HELT, так и ранее захваченному россиянами судну этой же службы SAPFIR.

Делали это с очевидным расчетом захватить эти корабли и под их прикрытием высадить в Одессе диверсионные группы,

– отметил Бабин.

Также высока вероятность присутствия на торговых судах, находящихся в Одесском заливе, сотрудников ФСБ. Они могут координировать оттуда противоправные действия захватчиков, а также держать экипажи судов в заложниках.

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