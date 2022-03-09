Россияне могут использовать 800 человек из непризнанного Приднестровья, – Генштаб ВСУ

Украина продолжает героически противостоять вражеским войскам. Поэтому, как уверяют в Генштабе ВСУ, Россия будет стараться всячески пополнять свои ряды.

В очередном своде Генерального штаба ВСУ сообщается, что Россия может привлечь к войне 800 человек из непризнанного Приднестровья.

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Оккупанты могут использовать в войне против Украины военнослужащих из Приднестровья. По предварительным данным, говорится о 800 воинах непризнанной республики. Но, уверяют в Генштабе, их морально-психологическое состояние остается на низком уровне.

Также уже фиксируют случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов России. Это делается для того, чтобы пополнить резервы армии оккупанта.

Кроме того, в Генштабе отмечают, что среди личного состава оккупационных войск начинают распространяться панические настроения. Они связаны со значительными потерями как живой силы, так и техники.

В то же время украинцев призывают доверять только проверенным источникам, не паниковать, а также продолжать оказывать тотальное сопротивление вражеским силам!

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