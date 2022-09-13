Россияне могут наказать свою власть, – политический эксперт объяснил, что может повлиять

Армия страны-агрессора терпит все большие потери и неудачи на фронте в Украине. В конце концов, наступит момент, когда россияне будут готовы наказывать свою власть.

Об этом 24 каналу заявил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, ответственность будет касаться не только путина, а будет коллективной.

Кстати Контрнаступление ВСУ – это лучшая возможность пойти против путина, – политолог о заявлении кадырова

"Россияне будут готовы наказывать власть"

Клочок отметил, что российская правящая верхушка оказалась сейчас в патовой ситуации.

Россияне в большинстве своем, не скажу, что в абсолютном, но они будут готовы наказывать власть, если будут иметь такой инструмент,

– сказал политический эксперт.

По его словам, наказание будет заключаться в неподдержке. Путину действительно страшно, и он этого опасается. Ведь в свое время он говорил о том, что "страшно проигрывать, особенно терпеть поражение от трактористов и шахтеров".

Он сегодня боится проиграть тому мифу, который сам породил в россии, – что в Украине нет военных, что здесь живут только бомжи и воевать нечем,

– подчеркнул Клочок.

Сейчас же, отметил политический эксперт, путин активно распространяет другой тезис – о том, что в Украине идет война против всего НАТО. Это в целом происходит за последние месяцы. И этот нарратив, вероятно, он еще не раз будет повторять.

Клочок об возмущении россиян провалом в войне и вероятность наказания своей власти: смотрите видео

Ответственность будет коллективной

Клочок заявил, что властям россии страшно проигрывать, потому что они понимают последствия. Однако пока не говорится, что все россияне вдруг скажут, что война была неправильной и не стоило трогать украинцев.

Переосмысление еще будет долгим. Но все эти заявления о мобилизации – это просто пшик, ни о чем. Общей мобилизации не будет,

– сказал он.

Ведь, заметил эксперт, для чего россиянам вообще идти на территорию другой страны, где они терпят неудачу. Если же они считают НАТО угрозой, то логичнее было бы просто укреплять свою обороноспособность, границы.

В любом случае концепция ведения войны будет совершенно отличаться от того, что делает сейчас путин. Это проблема. А вся эта клика, которая возле него. Конечно, они в панике,

– заявил Клочок.

По его словам, тот же кадыров, который на днях заговорил о намерении пойти и навести порядок в минобороны россии и показать, как нужно воевать, на самом деле никуда не уйдет.

Но, добавил эксперт, есть ответственность. И она будет касаться не только путина, но и в целом будет коллективной.

Больше о том, что происходит в кремле

сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

Вас может заинтересовать – Галлямов о паническом отступлении армии россии и смятении кремля: смотрите видео