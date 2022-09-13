Про це 24 каналу заявив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, відповідальність стосуватиметься не лише путіна, а буде колективною.

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"Росіяни будуть готові карати владу"

Клочок зазначив, що російська правляча верхівка опинилася зараз у патовій ситуації.

Росіяни у своїй більшості, не скажу, що в абсолютній, але вони будуть готові карати владу, якщо матимуть такий інструмент,

– сказав політичний експерт.

За його словами, покарання полягатиме у непідтримці. Путіну справді страшно, і він цього боїться. Адже свого часу він казав про те, що "страшно програвати, особливо зазнавати поразки від трактористів і шахтарів".

Він сьогодні боїться програти тому міфу, який сам породив у росії, – що в Україні нема військових, що тут узагалі живуть лише бомжі й воювати нема чим,

– наголосив Клочок.

Наразі ж, зауважив політичний експерт, путін активно поширює іншу тезу – про те, що в Україні йде війна проти всього НАТО. Це загалом відбувається впродовж останніх місяців. І цей наратив, ймовірно, він ще не раз повторюватиме.

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Відповідальність буде колективною

Клочок заявив, що владі росії страшно програвати, бо вона розуміє наслідки. Однак наразі не мовиться про те, що всі росіяни раптом скажуть, що війна була неправильною й не варто було чіпати українців.

Переосмислення ще буде довгим. Але всі ці заяви про мобілізацію – це просто пшик, ні про що. Загальної мобілізації не буде,

– сказав він.

Адже, зауважив експерт, для чого росіянам узагалі йти на територію іншої країни, де вони зазнають невдач. Якщо ж вони вважають НАТО загрозою, то тоді логічніше було би просто укріплювати свою обороноздатність, кордони.

У будь-якому випадку концепція ведення війни буде абсолютно відрізнятися від того, що робить зараз путін. Оце є проблема. А ця вся кліка, яка біля нього. Звісно, що вони в паніці,

– заявив Клочок.

За його словами, той же кадиров, який днями заговорив про намір піти й навести лад у міноборони росії та показати, як треба воювати, насправді нікуди не піде.

Але, додав експерт, є відповідальність. І вона стосуватиметься не лише путіна, а буде загалом колективною.

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сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

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