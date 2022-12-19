Не исключаем, что россияне могут объявить общую мобилизацию, - Данилов
Источник:"Украинская правда"
В СНБО не исключают сценарий, что россияне могут объявить всеобщую мобилизацию. Украинские защитники готовятся к разным сценариям.
Россияне могут пытаться усилить позиции, которые есть сегодня. Украина понимает, что это может произойти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Может быть всеобщая мобилизация
Данилов не исключает вариант, что россияне объявят всеобщую мобилизацию. Тогда будут уничтожены многие их граждане.
Зачем? Для того чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории. Потому что люди, которых они сюда отправляют, возвращаются в совершенно ином физическом состоянии,
– сказал секретарь СНБО.
Он добавил, что украинцы понимают, за что воюют – за свою страну, детей и независимость. Однако возникает вопрос, за что воюют россияне. Данилов констатирует, так у них построено общество – их все устраивает, чтобы не было.
Могут ли россияне зайти вглубь Украины
Да, Данилова спросили, могут ли россияне продвинуться вглубь, если начнут новое наступление. Чиновник считает, что у них может быть желание на все, что угодно.
Тем временем силы обороны должны быть готовы к любому развитию событий, включая Беларусь и другие территории. Данилов подытожил, что мы готовимся.