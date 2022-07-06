В Нежине большая угроза ракетного удара: мэр призвал не пренебрегать безопасностью

Россияне продолжают активно обстреливать мирные украинские города. Одной из следующих мишеней врага может стать Нежин.

Ракетные обстрелы мирных городов – одно из средств врага по деморализации мирного населения и нанесению ему потерь. Враг пытается попасть не в военные объекты, а в гражданских людей и объекты инфраструктуры.

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Угроза обстрела Нежина

Мэр Нежина Александр Кодола сообщил о том, что российские оккупанты могут направить свои ракеты на Нежин. Всем жителям города нужно быть внимательными и не игнорировать сигналы об опасности.

В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина! При сообщении об опасности немедленно спускайтесь в укрытие! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

– написал он на своей странице в фейсбуке.

Предупреждение Марцинкива

Сегодня, 6 июля, об угрозе ракетных обстрелов сообщил и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, до него дошла информация о том, что россияне могут направить свои ракеты в Ивано-Франковскую область. Он также попросил всех соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие при сигнале воздушной тревоги.

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