Россияне могут попытаться штурмовать Днепр из Изюма, – Пентагон

В минобороны США предполагают, что россияне могут совершить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить город. Правда, наши защитники этого не допустят.

Американская разведка подтверждает скопление русских подразделений в самом Изюме и их окрестностях. Эту информацию в Пентагоне опубликовали, ссылаясь на неназванных чиновников США.

Важно В Харьковской области ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и оккупантов

Технику накапливают для вероятного наступления на Юг и Юго-Восток. Предупредили, что контроль над Изюмом позволит россиянам перейти в наступление на Днепр.

На самом деле наши военные разбили колонну россиян

Украинские военные дают отпор российским оккупантам возле Изюма. Например, ночью 10 апреля была уничтожена большая колонна техники врага, которая ехала в направлении города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что ВСУ крепко держат оборону Харькова и полностью владеют ситуацией. Потому нет оснований для массовой эвакуации жителей.

Можно сделать вывод, что оккупанты вряд ли захватят Изюм, чтобы продвигаться дальше. Поэтому паниковать не следует.

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