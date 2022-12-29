Возможна повторная атака дронами: Гуменюк рассказала об угрозе на Юге

В ОК "Юг" не исключают вероятность повторной атаки россиян. Оккупанты могут запускать, в частности, иранские дроны.

Вечером попыток атаковать Юг не было, однако силы обороны к этому готовы. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Кстати говоря Массированный удар по Украине: какими ракетами и откуда Россия атаковала Украину

Мы следим за ситуацией. Понимаем, что возможна такая атака. В частности, с применением дронов,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что враг, вероятно, пытается выявлять противовоздушную оборону, по позициям которой пытались попасть во время обстрела сегодня. Однако ничего не вышло.

Предыдущая атака "Шахидами"

Во время массированной атаки утром 29 декабря оккупанты выпустили по Украине 69 ракет. Воздушные силы Украины уничтожили 54 из них.

Противовоздушная оборона уничтожила 11 Shahed-131/136 ночью на восточном направлении. В частности, подразделения воздушного командования "Восток" на Днепропетровщине сбили 5 БПЛА противника, а также ПВО сбило 4 беспилотника над небом Харьковщины.

Предупреждали, что несколько дронов летели в сторону Умани. В Черкасской области объявляли воздушную тревогу, но, в конце концов, в регионе было спокойно.

Напомним, недавно сообщалось, что Россия получила новую партию беспилотников в Иране. Поэтому противник может использовать комбинированные атаки.