Есть несколько вариантов использования ядерного оружия, – Ступак об угрозах россии

Россия пригрозила Украине применением ядерного оружия в случае деоккупации украинских территорий. Такие заявления – очередная попытка запугать украинцев.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Институт будущего Иван Ступак. Ранее сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через фейковые "референдумы" территории Украины.

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"Россияне начинают раскачивать эту историю и переворачивают все с ног на голову", – сказал Ступак.

Может ли россия применить ядерное оружие

Он добавил, что, несмотря на абсурдность угроз, нельзя исключать, что россия действительно может решиться на ядерный удар.

Существует возможность применения ядерного орудия. Россияне душат нас, повышают ставки и ждут ответа европейцев. Есть несколько вариантов применения этого оружия,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Куда может ударить россия

По его словам, можно выделить несколько уровней, как россия может применить ядерное оружие.

Первый – демонстративный ядерный удар с целью напугать мир . В таком случае оккупанты могут выпустить ракету на безлюдной территории – в акватории или в пустыне.

. В таком случае оккупанты могут выпустить ракету на безлюдной территории – в акватории или в пустыне. Второй уровень – россияне могут уничтожить небольшой военный или гражданский объект .

. На третьем уровне россия может нанести ядерный удар по крупным городам, чтобы поразить центры принятия решений.

Что нужно понять россиянам

Ступак подчеркнул, что россияне своими действиями ничего не добьются. По его словам, страна-агрессор должна понять, что в Украине нет единого центра принятия решений.

В Украине есть разные ветви власти. В случае уничтожения одной из них, другая поддержит ее функции. Также есть разветвленное военное командование. Поэтому не надо брать украинцев на эти дешевые "понты",

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

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