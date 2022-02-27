Россияне могут пустить бомбы на полтавский и миргородский аэродромы

Городской глава Полтавы Александр Мамай заявил, что существует угроза бомбардировки военных аэродромов в Полтаве и Миргороде.

Такое мнение Мамай высказал в своем телеграм-канале. Правда, он не объяснил, почему он так считает или откуда у него такая информация.

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Существует угроза бомбардировки полтавского военного аэродрома и миргородского военного аэродрома,

– написал он.

Напомним, что около 19:40 в Полтаве объявили воздушную тревогу. В 20:21 заявили об отбое.

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