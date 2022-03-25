Россияне могут сделать провокацию, а Лукашенко об этом даже не узнает, – оппозиционер

Пока неизвестно, присоединится ли Беларусь к России в войне против Украины. Однако россияне могут сделать провокацию, а Александр Лукашенко об этом даже не узнает.

Об этом заявил основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба в эфире 24 канала. Как он рассказал, некоторых рядовых солдат даже отправили в отпуска, поэтому, с одной стороны, это свидетельствует о том, что против Украины ничего не готовят.

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Однако с другой стороны – по одной из линий есть 2 офицерских особых отряда. Опасность может прийти оттуда, так как в последнее время они поменяли тактику. Также если раньше у них группы состояли из 12 человек, то сейчас их увеличили до 20 человек.

Я очень остерегаюсь, чтобы не было такого, что россияне сделают какую-нибудь провокацию, а Лукашенко об этом даже не будет знать,

– отметил оппозиционер.

Бульба отметил, что Лукашенко в течение длительного времени полностью устраивала идеология "русского мира". Он человек с просоветскими взглядами, поэтому Москва его постоянно и финансировала.

Генштаб ВСУ 24 марта сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 батальонно тактических групп. Они – из состава вооруженных сил Беларуси.

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