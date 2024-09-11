В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, откуда их можно взять. Отметим, что враг также имеет проблемы с техникой, боеприпасами и резервами. Однако этого может хватить для взятия Угледара и Курахово.

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Как можно избежать захвата Угледара и Курахово

По словам полковника ВСУ в запасе, россияне оказались в сложной ситуации. Они вытянулись на 50 километров от Донецка в сторону Покровска. Не дойдя до города, уперлись в него из-за недостатка резервов.

Поэтому оккупанты выбрали другой путь: пошли ближе к Донецку, где начали двигаться в сторону Угледара и Курахово. Там есть довольно неплохая рокадная дорога Донецк – Волноваха – Мариуполь, вдоль которой противник может перебрасывать остатки резервов.

Для Украины опасно, что россияне изменили фокус. Получается, что украинские военные оказались в оперативном окружении. То есть российское вклинение в Покровск нависает над тылом наших группировок в районе Курахово и Угледара.

Нужны резервы, а они есть: 50 тысяч ТЦКшников и 50 тысяч Нацгвардейцев перевести в полное подчинение Сухопутных войск под Генштаб. Если этого не сделают, ближайшее время можем потерять Угледар и Курахово. На эти действия у россиян хватит резервов,

– отметил Роман Свитан.

Если же прислушаться к мнению военного эксперта, то ВСУ смогут этому помешать. Тогда россияне застрянут на участке, по которому украинские войска смогут наносить удары в осенне-зимний период. Легко отойти точно не смогут, потому что будем бить с юга и севера и пытаться срезать их выступление.

Бои за Курахово и Угледар: смотрите на карте