Как сообщил президент Владимир Зеленский, на юге и востоке Украины начался второй этап войны. Из-за значительных потерь оккупанты сменили тактику, но не собираются отступать.

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Россияне начали битву, к которой долго готовились

Как рассказал президент, россияне начали атаковать более осторожно, ведь раньше российские генералы не считали потерь. Сейчас же они настолько значительны, что оккупантам не будет кем идти в наступление.

"Этот вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена. Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что для атаки на Донбасс Россия собрала все свои силы, но мы не собираемся отдавать ни одного клочка своей земли.

Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно,

– подчеркнул глава государства.

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