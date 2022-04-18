Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Півдні та Сході України розпочався другий етап війни. Через значні втрати окупанти змінили тактику, але не збираються відступати.

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Росіяни розпочали битву, до якої довго готувалися

Як розповів президент, росіяни почали атакувати обережніше, адже раніше російські генерали не рахували втрат. Зараз же вони настільки значні, що окупантам не буде ким йти в наступ.

"Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались", – сказав Зеленський.

Також він додав, що для атаки на Донбас Росія зібрала усі свої сили, але ми не збираємося віддавати жодного клаптика своєї землі.

Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не потрібно,

– наголосив глава держави.

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