Россияне начали делать оккупационные администрации в нескольких областях: почему им это нужно

Кремль пытается формировать оккупационные администрации в частично захваченных областях Украины. Это может свидетельствовать о том, что эту территорию планируют удерживать длительное время.

Об этом свидетельствуют данные с разведки наших защитников. Их обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ за сутки 31 марта.

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Усиливают группировку войск

Речь идет об областях Востока и Юга Украины. Следует заметить, что большинство из них не полностью находятся под контролем войск врага.

Оккупанты хотят создать администрации в 4 областях:

Донецкий

Луганской

Запорожской;

Херсонской.

С учетом указанного, в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины,

– подытожили в Генштабе.

Там добавили, что противник продолжает усиление группировок войск по указанным направлениям. В основном это делают за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

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