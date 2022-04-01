Россияне начали делать оккупационные администрации в нескольких областях: почему им это нужно

1 апреля 2022 , 01:23
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль пытается формировать оккупационные администрации в частично захваченных областях Украины. Это может свидетельствовать о том, что эту территорию планируют удерживать длительное время.

Об этом свидетельствуют данные с разведки наших защитников. Их обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ за сутки 31 марта.

Отметьте Военное преступление, – МИД о принудительной мобилизации на оккупированных Россией территориях

Усиливают группировку войск

Речь идет об областях Востока и Юга Украины. Следует заметить, что большинство из них не полностью находятся под контролем войск врага.

Оккупанты хотят создать администрации в 4 областях:

  • Донецкий
  • Луганской
  • Запорожской;
  • Херсонской.

С учетом указанного, в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины,
– подытожили в Генштабе.

Там добавили, что противник продолжает усиление группировок войск по указанным направлениям. В основном это делают за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

Эксперт – Почему Донбасс необходимо удержать: смотрите видео

 

Автор: Олександр Марчак