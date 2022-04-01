Россияне начали делать оккупационные администрации в нескольких областях: почему им это нужно
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль пытается формировать оккупационные администрации в частично захваченных областях Украины. Это может свидетельствовать о том, что эту территорию планируют удерживать длительное время.
Об этом свидетельствуют данные с разведки наших защитников. Их обнародовали в оперативной сводке Генштаба ВСУ за сутки 31 марта.
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Усиливают группировку войск
Речь идет об областях Востока и Юга Украины. Следует заметить, что большинство из них не полностью находятся под контролем войск врага.
Оккупанты хотят создать администрации в 4 областях:
- Донецкий
- Луганской
- Запорожской;
- Херсонской.
С учетом указанного, в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины,
– подытожили в Генштабе.
Там добавили, что противник продолжает усиление группировок войск по указанным направлениям. В основном это делают за счет подразделений из состава Восточного военного округа.
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