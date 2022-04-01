Про це свідчать дані в розвідки наших захисників. Їх оприлюднили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за добу 31 березня.

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Посилюють угруповання військ

Мовиться про області Сходу та Півдню України. Варто зауважити, що більшість із них не повністю перебувають під контролем військ ворога.

Окупанти хочуть створити адміністрації у 4 областях:

Донецькій

Луганській

Запорізькій;

Херсонській.

З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України,

– підсумували в Генштабі.

Там додали, що противник продовжує посилення угруповань військ на вказаних напрямах. Переважно це роблять за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу.

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