Погода изменилась, и россияне начали наступать почти по всей линии фронта, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. Также он уточнил, что именно ВСУ противопоставляют россиянам в бою, которых значительно больше украинцев.

Об этом говорится в телеграм-канале Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Читайте также Мобилизация, рекрутинг и дефицит людей: как сегодня комплектуется украинская армия и что изменило перераспределение новобранцев

Где наступают россияне на фронте в апреле 2026 года?

Несмотря на потери, враг не оставляет своих планов по захвату Украины. Поэтому Силы обороны уничтожают врага, останавливают его продвижение, наносят поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории.

С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими в течение месяца были Александровский, Покровский, Константиновский и Лиманский направления. Должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Благодаря этому в марте наши войска восстановили контроль над почти 50 квадратных километров территории, которая была оккупирована противником,

– написал главком.

Важно! Министр обороны Михаил Федоров 15 апреля заявил, что сегодня Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428. Таким образом, потери врага превышают темпы мобилизации в России.

По словам Сырского, ВСУ противопоставляют российскому количеству украинское качество ведения боевых действий. И заставляют противника играть по нашим правилам, постоянно откладывая сроки выполнения задач.

Украина интенсивно бьет по военным, оборонно-промышленным и другим объектам на территории России, которые обеспечивают действия оккупантов. В марте средствами Deep Strike поражено 76 таких целей, из них 15 – объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Добавим, что 10 апреля Александр Сырский сообщил, что количество поражений российских объектов украинскими дронами выросло на 50 процентов.

Интересно! В эксклюзивном интервью 24 Каналу Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский назвал украинских воинов и инженеров самой сильной стороной Сил обороны. Он добавил, что у россиян больше дронов, чем в ВСУ, и наши военные используют их эффективнее.

Еще главком отметил интенсификации работ по обустройству инженерных заграждений и фортификации.

Именно там, где заблаговременно и качественно оборудованы укрепления, мы можем длительное время держать оборону, беречь украинских защитников и уничтожать больше оккупантов. Новое решение в условиях современной "войны дронов" – оборудование углубленных путей перемещения военной техники и личного состава. Пример, как следует это делать, показывают Десантно-штурмовые войска,

– написал он.

Что происходит на фронте сейчас?