Оккупанты в Херсонской области начали "охоту за головами" украинских патриотов

россияне так боятся сопротивления мирных украинцев, что теряют остатки рассудка. Они собрались задерживать всех, кто считает себя украинцем.

Активное сопротивление на временно оккупированных территориях доводит россиян до безумия. Они готовы идти даже на абсурдные шаги, лишь бы погасить яростное сопротивление мирного населения.

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"Охота за головами" патриотов

В Херсонской области местное фейковое руководство додумалось призвать мирных жителей "продавать" информацию об оставшихся на территории области украинских патриотах. За каждого патриота они обещают большое денежное вознаграждение.

Не поленились оккупанты и составить список тех, за кого готовы платить деньги:

действующие сотрудники СБУ, ГУР, ВСУ, территориальной обороны, члены "националистических" партий, общественных организаций и вооруженных формирований "националистов";

лица, ведущие антироссийские сайты, каналы и группы в сети Интернет, или же лица, передающие для таких ресурсов данные о российских оккупантах, действующих сотрудниках оккупационной "власти". В первую очередь речь идет о журналистах и волонтерах;

лица, которые расклеивают "пропагандистские" листовки и пишут "пропагандистские" лозунги.

Также россияне готовы платить за информацию о домах и квартирах, где могут собираться перечисленные лица. Оккупанты не могут понять, что украинцы не продажные предатели, чего не скажешь о россиянах.

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