Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив механизмы борьбы с вражеским "Шахедами". В частности теми, что имеют термобарическую боевую часть.

Читайте также Авиаэксперт назвал самый действенный инструмент борьбы с "Шахедами"

Не спасает даже правило "двух стен"

Опасность термобарических боеприпасов заключается прежде всего в том, что во время удара по инфраструктурным объектам или гражданскому населению, они приносят большие потери, в частности, в закрытых помещениях.

Поскольку "Шахеды" направляются на места компактного проживания гражданских, они могут наносить большой урон людям.

Термобарический боеприпас имеет механизм распыления аэрозольного облака, которое затем подрывается зарядом. После этого происходит поражение всего помещения, куда попадает аэрозоль.

От поражения термобарическим оружием не спасает даже правило "двух стен", потому что это не осколочно-фугасный заряд. Поэтому россияне применяют террористический метод, чтобы ликвидировать украинское население, нацию и государственность,

– отметил военный эксперт.

Обратите внимание! Во время атаки "Шахедами" с термобарической боевой частью нужно быть максимально осторожными и не пытаться спрятаться за "двумя стенами". Нужно обязательно прятаться в подземном укрытии!

Тем не менее "Шахедам" можно противодействовать несколькими механизмами.

Первый способ – наиболее действенный – уничтожение дронов в местах их производства. Для этого нужно добираться до российских заводов их крупноузловой сборки различными средствами поражения.

Также можно искать возможности добираться до реального китайского производства "Шахедов". Нужно ставить задачи Службе внешней разведки, Силам спецопераций, Главному управлению разведки, контрразведке, Службе безопасности Украины, ведь против нас воюет, в частности, и Китай руками России,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Второй способ – уничтожение "Шахедов" во время их захода на территорию Украины. Для этого нужно огневые группы и армейские средства противовоздушной обороны, которые сейчас действуют по всей территории нашей страны и управляются преимущественно Сухопутным войскам, перевести в подчинение Воздушным силам обороны. Также нужно выстраивать систему ПВО вдоль границы с Россией.

Третий способ – сбивание "Шахедов" с помощью авиации. Должны быть применены самолеты, но не истребители, а легкомоторные штурмовики с двумя пулеметами типа EMB-314 Super Tucano, которые производит бразильская компания Embraer.

В летный состав для управления этими самолетами могут быть привлечены летчики, уже ушедшие на пенсию, которые до 70 лет могут осуществлять полеты на таких машинах,

– отметил Роман Свитан.

Украине, по мнению летчика-инструктора, нужно около 40 – 50 единиц таких бортов, которых будет достаточно, чтобы прикрыть всю страну от "Шахедов.

Четвертый способ – развивать механизмы беспилотников, уничтожающих вражеские БПЛА, в частности, "Шахедов". В Украине действуют более 10 разного типа соответствующих средств. Это также довольно дешевый способ ликвидации вражеских беспилотников.

Отметим, что по информации издания Defence Express, о термобарических боевых частях ТБ БЧ-50 стало известно еще в апреле 2024 года. Она является современной и имеет однотактовое действие, когда после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси. Она взаимодействует с воздухом и сама с собой, образуя "огненное облако" температурой в 2400 – 2600 градусов. Это "облако" "растекается" по всей площади и ударной волной, которая поражает легкие, органы слуха и т.д.".