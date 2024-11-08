Однако самый действенный способ – уничтожать производственные возможности на российской территории, которые вовлечены в производство БПЛА. Больше о каждом из методов рассказал 24 Каналу авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Как можно бороться с российскими беспилотниками

За октябрь Россия выпустила по Украине более 2 тысяч беспилотников. Хотя в начале года в среднем отправляла в нашу сторону около 350 – 400 в месяц, а за весь 2022 год – всего 450 единиц.

Поэтому в свое время мобильные группы были самым действенным инструментом борьбы против российских БПЛА. Впрочем, увеличение количества беспилотников требует увеличения количества мобильных групп, но и здесь есть нюанс.

Россия запускает не только "Шахеды" или российские аналоги, но и дроны "Гербера" и другие БПЛА неустановленного типа, которые имитируют пролет "Шахеда" и создают нагрузку на силы противовоздушной обороны. Против таких средств поражения без боевой цели эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят их отводить и они не долетают до городов.

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Необходимо искать решения по автоматическому перехвату с удешевлением боеприпасов, то есть определенные разработки с искусственным интеллектом. Уже есть некоторые наработки на этом направлении, но все необходимо масштабировать.

Если говорим о самом действенном инструменте уничтожения возможности использования Россией дронов, это непосредственно удары по стратегическим объектам на российской территории, которые их производят. Не одна "Алабуга" производит БПЛА, есть и в Московской, и в Ленинградской производственные мощности, которые привлечены к производству ударных беспилотников,

– отметил заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Также, по мнению Анатолия Храпчинского, городские советы из своих бюджетов могут закупать средства радиоэлектронной борьбы и набирать мобильные группы, которые бы помогали перехватывать вражеские БПЛА и соответственно усиливали Силы обороны.

К слову, представитель КГГА Михаил Шаманов рассказал, что Россия изменила тактику запуска дронов, используя сверхнизкие высоты и волновые атаки ночью для дезориентации украинских сил ПВО.