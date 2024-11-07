Говорится о большом количестве дронов и практически весь возможный транспорт, который только может ездить. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира роты огневой поддержки 1 отдельного штурмового батальона имени Да Винчи Артем Орловский, отметив, что определенные средства используют и Силы обороны.

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К каким средствам прибегают россияне

Заместитель командира роты рассказал, что россияне используют все возможные средства, то есть осуществляет и пехотные, и механизированные атаки. Оккупанты нарастили не только артиллерийские обстрелы по позициям украинских военных, но и активно применяют средства БпЛА.

Враг использует те же FPV-дроны, Mavic, с ними очень трудно бороться. Не во всех подразделениях есть РЭБ-системы. Также трудно определить, когда над позицией летают дроны, являются ли они дружественных сил, или вражеские,

– подчеркнул Орловский.

Враг на Кураховском направлении пытается атаковать со всех сторон. Сейчас он пытается продвинуться к логистической трассе от населенного пункта Максимовка. Силы обороны, по его словам, делают все возможное и невозможное, но, к сожалению, силы неравны, поэтому россиянам удается пройти в том или ином направлении линии обороны наших защитников.

Также заместитель командира заметил, что оккупанты часто пересаживаются на все возможные транспортные средства, включая электромопеды, мотоциклы и квадроциклы.

Даже ГАЗ-66 (советские грузовые автомобили – 24 Канал) россияне просто обваривают, натягивают резину и едут. Мопеды или самокаты они в основном используют для логистики, то есть поставляют боеприпасы и еду,

– пояснил Орловский.

Он добавил, что украинские военные не имеют достаточного количества средств наблюдения, чтобы прослеживать подобные движения россиян и наносить по ним огневое поражение. Кроме того, эти самокаты и мотоциклы достаточно быстрые, поэтому нанести удар по ним трудно.

Такие транспортные средства для логистики являются достаточно эффективными, поэтому Силы обороны применяют их также.

Кстати, командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что на мототранспорте также ездят российские саперы, чтобы убирать минные заграждения ВСУ. Во время штурма оккупанты же могут использовать до 30 мотоциклов.