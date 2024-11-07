Мовиться про велику кількість дронів та практично весь можливий транспорт, який лише може їздити. Про це 24 Каналу розповів заступник командира роти вогневої підтримки 1 окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі Артем Орловський, зауваживши, що певні засоби використовують і Сили оборони.

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До яких засобів вдаються росіяни

Заступник командира роти розповів, що росіяни використовують всі можливі засоби, тобто здійснює і піхотні, і механізовані атаки. Окупанти наростили не лише артилерійські обстріли по позиціях українських військових, а й активно застосовують засоби БпЛА.

Ворог використовує ті самі FPV-дрони, Mavic, з ними дуже важко боротися. Не у всіх підрозділах є РЕБ-системи. Також важко визначити, коли над позицією літають дрони, чи є вони дружніх сил, чи ворожі,

– наголосив Орловський.

Ворог на Курахівському напрямку намагається атакувати зі всіх сторін. Зараз він намагається просунутись до логістичної траси від населеного пункту Максимівка. Сили оборони, за його словами, роблять все можливе та неможливе, але, на жаль, сили нерівні, тому росіянам вдається пройти в тому чи іншому напрямку лінії оборони наших захисників.

Також заступник командира зауважив, що окупанти часто пересідають на всі можливі транспортні засоби, включаючи електромопеди, мотоцикли та квадроцикли.

Навіть ГАЗ-66 (радянські вантажні автомобілі – 24 Канал) росіяни просто обварюють, натягують гуму і їдуть. Мопеди чи самокати вони здебільшого використовують для логістики, тобто постачають боєприпаси та їжу,

– пояснив Орловський.

Він додав, що українські військові не мають достатньої кількості засобів спостереження, щоб прослідковувати подібні рухи росіян та завдавати по них вогневе ураження. Крім того, ці самокати та мотоцикли досить швидкі, тому завдати удару по них важко.

Такі транспортні засоби для логістики є досить ефективними, тому Сили оборони застосовують їх також.

До речі, командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко розповів, що на мототранспорті також їздять російські сапери, щоб прибирати мінні загородження ЗСУ. Під час штурму окупанти ж можуть використовувати до 30 мотоциклів.