Однак найдієвіший спосіб – знищувати виробничі спроможності на російській території, які залучені до виробництва БпЛА. Більше про кожний з методів розповів 24 Каналу авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Як можна боротися з російськими безпілотниками

За жовтень Росія випустила по Україні понад 2 тисячі безпілотників. Хоча на початку року в середньому відправляла у наш бік близько 350 – 400 на місяць, а за весь 2022 рік – загалом 450 одиниць.

Тому свого часу мобільні групи були найдієвішим інструментом боротьби проти російських БпЛА. Втім, збільшення кількості безпілотників потребує збільшення кількості мобільних груп, але і тут є нюанс.

Росія запускає не лише "Шахеди" або російські аналоги, а й дрони "Гербера" та інші БпЛА невстановленого типу, які імітують проліт "Шахеда" та створюють навантаження на сили протиповітряної оборони. Проти таких засобів ураження без бойової цілі ефективно працюють засоби радіоелектронної боротьби, які дозволять їх відводити й вони не долітають до міст.

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Необхідно шукати рішення щодо автоматичного перехоплення зі здешевленням боєприпасів, тобто певні розробки зі штучним інтелектом. Уже є деякі напрацювання на цьому напрямку, але все необхідно масштабувати.

Якщо кажемо про найдієвіший інструмент знищення можливості використання Росією дронів, це безпосередньо удари по стратегічних об'єктах на російській території, які їх виробляють. Не одна "Алабуга" виробляє БпЛА, є і в Московській, і в Ленінградській виробничі потужності, які залучені до виробництва ударних безпілотників,

– зазначив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Також, на думку Анатолія Храпчинського, міські ради зі своїх бюджетів можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби та набирати мобільні групи, які б допомагали перехоплювати ворожі БпЛА та відповідно посилювали Сили оборони.

До слова, речник КМДА Михайло Шаманов розповів, що Росія змінила тактику запуску дронів, використовуючи наднизькі висоти та хвильові атаки вночі для дезорієнтації українських сил ППО.