Зокрема, сучасні технології допоможуть збивати російські "Шахеди". Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що інформація про випробування цих безпілотників є у відкритому доступі.

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Як дрони з ШІ збиватимуть "Шахеди"

Найімовірніше, сучасні українські дрони будуть схожі на безпілотники, які зможуть на великій швидкості наздоганяти російські "Шахеди".

Якщо ваша аудиторія полюбляє перегони "Формули-1", то там показують такий цікавий дрон, який знімає перегони з повітря. Він літає над треком й переміщується зі швидкістю 200 кілометрів за годину,

– розповів Ступак.

Нові українські БпЛА зможуть переміщуватися зі швидкістю 150 – 250 кілометрів за годину, а також будуть обладнані камерою та штучним інтелектом, що дозволить їм вночі захоплювати ціль, швидко наздоганяти й навіть за допомогою невеликої кількості вибухівки виводити дрон-камікадзе з ладу.

Важливо! У серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА "Шахед" та безпілотників інших типів, що імітують їх. Прямі влучання становлять 5%.

Головна мета – швидко піднятися, долетіти, захопити ціль й влучити у ворожий безпілотник. Сучасний український дрон зможе літати над глухими лісами, річками, куди вогневі мобільні групи банально не можуть доїхати.

Головне, щоб їх була достатня кількість. І як тільки з'являється інформація, що наближається російський БпЛА, наші дрони підійматимуться в повітря й почнеться сафарі,

– додав ексспівробітник СБУ.

До слова, українська майстерня "Дикі Шершні" запустила серійне виробництво нового озброєння для боротьби з російськими БпЛА "Шахедами". Протягом останніх 3 місяців вони виготовили 1000 зенітних дронів, які збили понад 200 ворожих цілей.