Россияне начинают экономическую кампанию против Украины, – советник главы МВД

Россия рассматривает попытку экономического подавления Украины, ведь военно одержать победу ей не удается. Доказательством новой стратегии является заминирование акватории Черного моря.

Проблема в том, что для Украины таким образом закрыли экспорт. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"По состоянию на сегодня у нас нет морского экспорта. Горло Укрзализныци и западных автомобильных границ является очень узким. Существует высокая вероятность, что россияне начинают экономическую кампанию против Украины", – сказал Денисенко.

Главная задача для всех

Он считает, что нужно перестраивать систему управления государством – перевести ее на военные рельсы.

Нам нужно переходить к жесткой вертикальной, во многом ручной системы управления. Однако ручной не в микроменеджменте, а в макроменеджменте,

– заметил советник главы МВД.

Это главная задача для всех, чтобы выжить экономически. Денисенко подчеркнул, что если не будет экономических патронов – мы не сможем долго держаться.

Денисенко об экономической войне против Украины: смотрите видео