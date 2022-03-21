Проблема у тому, що для України у такий спосіб закрили експорт. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Станом на сьогодні у нас немає морського експорту. Горло Укрзалізниці і західних автомобільних кордонів є дуже вузьким. Існує висока ймовірність, що росіяни розпочинають економічну кампанію проти України", – сказав Денисенко.

Головне завдання для усіх

Він вважає, що потрібно перебудовувати систему управління державою – перевести її на воєнні рейки.

Нам потрібно переходити до жорсткої, вертикальної, багато у чому ручної системи управління. Однак ручної не у мікроменеджменті, а у макроменеджменті,

– зауважив радник глави МВС.

Це головне завдання для усіх, щоб вижити економічно. Денисенко наголосив, що якщо не буде економічних патронів – ми не зможемо довго триматися.

Денисенко про економічну війну проти України: дивіться відео