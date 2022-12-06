Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что в России мало "трезвых" людей, способных критически мыслить, и их становится все меньше.

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По его словам, те, кто имеет мозг, продолжают бежать из России – Кремль продолжает терять человеческий капитал, поэтому страна умнее в ближайшее время не станет.

Политолог объяснил, что у россиян нет культуры обсуждать какие-либо вопросы с другими людьми, чтобы что-то для себя прояснить. К тому же они не могут услышать дискуссии по телевидению, потому что там на всех каналах говорят об одном и тоже – по одной "методичке".

То есть россияне находятся в плену и одновременно в заблуждении, прошлом и вообще "утеряны" во мраке всех вещей. Поэтому надеяться, что у них под этим влиянием произойдет какое-то прозрение или восстание, напрасно,

– считает Солонтай.

Когда россияне могут восстать против власти

По его мнению, пока мало погибло российских мобилизованных и других военных из России. "Наши ВСУ двигаются к 100 тысячам убитых оккупантов, но этого еще мало. "Переломная масса" будет больше", – подчеркнул эксперт.

Политолог говорит, что украинцы надеялись на то, что это (протесты в России – 24 канал) будет уже от 50 тысяч убитых оккупантов, но, к сожалению, этого не произошло.

Но российские оккупанты уже начали что-то "испытывать", потом в России объявили мобилизацию, они начали бежать с оккупированных территорий. Но чтобы полностью рухнул фронт, российские войска отступили, а внутри России начались бунты – мы должны дойти до 150 тысяч (убитых оккупантов – 24 канал),

– объяснил Солонтай.

Эксперт убежден, что именно эта цифра покажет не просто завал фронта и бросание новых мобилизованных, это момент, когда будет еще одна волна мобилизации и массового побега россиян из страны, и тогда уже начнутся волнения.

Солонтай рассказал, стоит ли ждать протестов в России: видео



"Мы раньше видели такие волнения в некоторых регионах России, но нам нужно, чтобы во всех странах ситуация начала "взрываться". Очевидно, что для этого нам нужно продолжать поддерживать наши ВСУ, чтобы они делали свою работу", – подытожил Солонтай.

К слову, оккупанты продолжают массово погибать в Украине. Благодаря титаническим усилиям ВСУ потери захватчиков увеличиваются с каждым днем. Так, с начала полномасштабного вторжения украинские воины "закобзонили" уже около 92 200 оккупантов, только за последние сутки – 510 российских солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили немало единиц вражеской техники.