Про це 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зауважив, що в Росії мало "тверезих" людей, які здатні критично мислити, і їх стає все менше.

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За його словами, ті, хто має мозок, продовжує втікати з Росії – Кремль продовжує втрачати людський капітал, тому країна розумнішою в найближчий час не стане.

Політолог пояснив, що в росіян немає культури обговорювати якісь питання з іншими людьми, щоб щось для себе прояснити. До того ж, вони не можуть почути дискусії по телебаченню, бо там на всіх каналах говорять про одне й теж – за однієї "методичною".

Тобто росіяни перебувають в полоні і одночасно в омані, минулому та взагалі "загублені" в мороку всіх речей. Тому сподіватися, що в них під цим впливом відбудеться якесь прозріння чи повстання, марно,

– вважає Солонтай.

Коли росіяни можуть повстати проти влади

На його думку, поки що мало загинуло російських мобілізованих та інших військових з Росії. "Наші ЗСУ рухаються до 100 тисяч вбитих окупантів, але цього ще мало. "Переломна маса" буде більша", – наголосив експерт.

Політолог каже, що українці сподівалися на те, що це (протести в Росії – 24 канал) буде вже від 50 тисяч вбитих окупантів, але на жаль, цього не сталося.

Але російські окупанти вже почали щось "відчувати", потім в Росії оголосили мобілізацію, вони почали втікати з окупованих територій. Але щоб повністю завалився фронт, російські війська відступили, а всередині Росії почалися бунти – ми маємо дійти десь до 150 тисяч (вбитих окупантів – 24 канал),

– пояснив Солонтай.

Експерт переконаний, що саме ця цифра покаже не просто завалювання фронту та кидання нових мобілізованих, це момент, коли буде ще одна хвиля мобілізації та масової втечі росіян з країни, і тоді вже почнуться певні хвилювання.

Солонтай розповів, чи варто чекати протестів у Росії: відео



"Ми раніше бачили такі хвилювання в деяких регіонах Росії, але нам треба, щоб у всіх країні ситуація почала "вибухати". Очевидно, що для цього нам треба продовжувати підтримувати наші ЗСУ, щоб вони робили свою роботу", – підсумував Солонтай.

До слова, окупанти продовжують масово гинути в Україні. Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ, втрати загарбників збільшуються з кожним днем. Так, від початку повномасштабного вторгнення українські воїни "закобзонили" уже близько 92 200 окупантів, лише за останню добу – 510 російських солдат. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.