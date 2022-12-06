Оккупантов консультировали энергетики: россияне намеренно выбрали для атаки пик морозов

Россия намеренно выбрала для массированной атаки день, когда Украина охватила значительное похолодание. Однако наши энергетики ликвидируют последствия ударов через несколько дней.

Время сегодняшних атак россиян было связано с тем, что на эти дни пришелся локальный пик морозов. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона , передает 24 канал.

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Оккупантов консультировали энергетики

Кудрицкий отмечает, что россияне хотели выключить нашу энергосистему именно во время похолодания, чтобы украинцы еще больше страдали.

Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики,

– добавил чиновник.

Однако он подчеркнул, что украинская ПВО показала колоссальный результат. Воздушные силы отразили восьмую массированную ракетную атаку кафиров.

Когда ликвидируют последствия атаки

По словам Кудрицкого, ситуация – контролируемая. Энергосистема работает как цельная, вместе с европейской. Однако попадания нанесли значительные повреждения для электростанций и подстанций, которые являются частью магистральной сети.

Поэтому глава "Укрэнерго" предупредил, что дефицит будет 5 и 6 декабря, пока некоторые аварийно отключившиеся блоки будут набирать мощность. Требуется 1 – 2 дня, чтобы возобновить нормальное производство в системе.

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