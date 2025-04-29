Россияне нанесли 16 ударов по Харькову: пострадали многоэтажные и частные дома

Россия нанесла 16 ударов по Харькову вечером 29 апреля. В результате вражеской атаки пострадали многоэтажные и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Какие последствия атаки россиян на Харьков

Терехов сообщил, что российские войска нанесли 16 ударов по Харькову.

Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура,

– рассказал городской голова.

По состоянию на 23:23 известно о 20 пострадавших в результате вражеской атаки. Предварительно, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.