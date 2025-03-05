Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область

В результате ракетного удара на одном из промышленных предприятий Днепропетровщины произошел пожар, спасателям удалось его потушить. Сергей Лысак отметил, что также были побиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди во время российской атаки не пострадали.

К тому же в Днепропетровской ОВА сообщили, что враг обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольского района.

Там также без погибших и раненых,

– написал Лысак.

Начальник ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БПЛА.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, вечером 4 марта российские беспилотники также атаковали Одесскую область. Впоследствии мэр города Геннадий Труханов сообщил, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре: часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла.