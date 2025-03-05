Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область
В результате ракетного удара на одном из промышленных предприятий Днепропетровщины произошел пожар, спасателям удалось его потушить. Сергей Лысак отметил, что также были побиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, люди во время российской атаки не пострадали.
К тому же в Днепропетровской ОВА сообщили, что враг обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольского района.
Там также без погибших и раненых,
– написал Лысак.
Начальник ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БПЛА.
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К слову, вечером 4 марта российские беспилотники также атаковали Одесскую область. Впоследствии мэр города Геннадий Труханов сообщил, что оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре: часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла.