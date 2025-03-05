Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину

Внаслідок ракетного удару на одному з промислових підприємств Дніпропетровщини сталася пожежа, рятувальникам вдалося її загасити. Сергій Лисак зазначив, що також були побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. На щастя, люди під час російської атаки не постраждали.

До того ж у Дніпропетровській ОВА повідомили, що ворог обстріляв з важкої артилерії Покровську громаду Нікопольського району.

Там також без загиблих і поранених,

– написав Лисак.

Начальник ОВА додав, що сили протиповітряної оборони збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих БпЛА.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, ввечері 4 березня російські безпілотники також атакували Одещину. Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив, що окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі: частина Одеси знову залишилася без світла, води та тепла.