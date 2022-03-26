Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно в Ровненской области

Российские захватчики 26 марта нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Дубно Ровненской области. Масштаб нанесенного ущерба устанавливают.

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что российские захватчики атаковали Ровненскую область.

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Россияне нанесли удар по Ровненской области

По словам Коваля, в Ровненской области 26 марта дважды извещали о воздушной тревоге.

Во время первой Вооруженные Силы сбили вражеский дрон, во время второй – ракета попала в нефтебазу города Дубно,

– отметил глава ОВА.

Он добавил, что масштаб нанесенного атакой россиян ущерба пока устанавливают.

По состоянию на 21:30 в Ровненской области все еще действует воздушная тревога. Поэтому жителям области следует оставаться в укрытиях.

Напомним, на днях жителям Ровненской области запретили на период действия военного положения ходить в лес.

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