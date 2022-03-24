Россияне нанесли ракетный удар по военному объекту под Днепром

Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Днепропетровской области.

Об этом поздно вечером 24 марта сообщили на фейсбук-странице Воздушного командования "Восток". Соответствующее сообщение там было опубликовано в 23:47.

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Есть ли жертвы или раненные – неизвестно

Пока неизвестно, каковы последствия вражеской атаки по объекту на Днепропетровщине. Информацию об этом пока уточняют, пояснили в ВСУ.

Подробности от ГСЧС

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что ракетных ударов было 2. Россия нанесла их по одной из воинских частей на окраине Днепра ориентировочно в 22:38.

В результате атаки значительно разрушены здания части, возникли 2 очага пожара. Какими ракетами попали – пока неизвестно.

Ранее россияне атаковали Павлоград

Перед этим в 22.36 по всей области объявили воздушную тревогу. Сирены, извещавшие об отбое, зазвучали до полуночи.

Накануне русские захватчики обстреляли город Павлоград в Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки погиб один человек.

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