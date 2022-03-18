Россияне нанесли ракетный удар по Вознесенску

Оккупанты 18 марта обстреляли Вознесенск, что на Николаевщине. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Информацию о ракетном обстреле распространил один из местных телеграм-каналов.

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Подробностей там не обнародовали, но попросили не выкладывать в соцсети последствия обстрела, ведь это поможет оккупантам лучше прицелиться.

Оккупанты не имели успеха на Николаевщине

Николаевская область держит оборону, постепенно оттесняя врага. Нашим защитникам удалось прогнать россиян из еще одного населенного пункта, который те накануне оккупировали. Успешную операцию провели пограничники совместно с морскими пехотинцами. Они не только зачистили от орков один из населенных пунктов Николаевщины, но еще и получили новые трофеи.

Оккупационные войска России 18 марта начали отступать от Николаева, где им длительное время давали достойный отпор. Попутно орки начали обстреливать село. Этим они в очередной раз позорно нарушили нормы международного права, которое запрещает атаковать мирное население. Поэтому глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал жесткую месть оккупантам.

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