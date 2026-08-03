Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Что известно о последствиях удара по АЗС?

Уже есть информация о как минимум трех жертвах. Также пять человек получили ранения – всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

Аварийно-спасательная операция продолжается.

По данным местных СМИ, взрыв вблизи Кривого Рога прогремел примерно в 12:56. До этого они сообщали о движении "Шахеда" в сторону Широкого.

Напомним также о другом трагическом обстреле Криворожья. В ночь на 30 июля российская армия ударила по Радушному, где ракета разрушила частное здание многодетной семьи.

В результате атаки погибли 47-летний Артем и 41-летняя Елена. Вместе с ними в доме находились семь детей: 17-летний Марк, 16-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 13-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 9-летняя Федерика и 7-летняя Эмилия.

В Днепропетровской ОВА подтвердили гибель 6 человек, а еще 10 – получили ранения. По предварительной информации, во время удара по поселку Радушное в Днепропетровской области российские войска впервые за длительное время применили ракету северокорейского производства.

В общем, прифронтовые общины Днепропетровской области находятся под постоянными обстрелами. В ночь на 3 августа российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками 2 района Днепропетровщины.

В областном центре в результате удара получил повреждения многоквартирный жилой дом. На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, а также Марганецкая и Покровская общины, где возникли пожары в частных домовладениях. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.