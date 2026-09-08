Россияне нанесли удар по Белой Церкви: горожанам рекомендуют закрыть окна

Во вторник, 8 сентября, российские войска провели атаку на Киевскую область с помощью беспилотников. В результате вражеской атаки в Белой Церкви возник пожар.

Кроме того, над городом поднялся столб дыма. Об этом сообщил Белоцерковский городской совет.

Что известно о российской атаке?

Вечером 8 сентября оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Белой Церкви. В результате вражеской атаки на объекте вспыхнул пожар, с чего близлежащую территорию охватило задымление.

В местной общине немедленно призвали жителей прилегающих домов позаботиться о своей защите от вредных выбросов.

Просим жителей близлежащих домов закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления,

– отметили в Белоцерковском горсовете.

В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий удара.

Кроме того, во вторник, 8 сентября, Россия нанесла удар беспилотниками по Киеву. В результате вражеских ударов в столице, по имеющимся данным, погибли 5 человек.