Россияне нанесли удар по Белой Церкви: горожанам рекомендуют закрыть окна
Во вторник, 8 сентября, российские войска провели атаку на Киевскую область с помощью беспилотников. В результате вражеской атаки в Белой Церкви возник пожар.
Кроме того, над городом поднялся столб дыма. Об этом сообщил Белоцерковский городской совет.
Что известно о российской атаке?
Вечером 8 сентября оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Белой Церкви. В результате вражеской атаки на объекте вспыхнул пожар, с чего близлежащую территорию охватило задымление.
В местной общине немедленно призвали жителей прилегающих домов позаботиться о своей защите от вредных выбросов.
Просим жителей близлежащих домов закрыть окна и, по возможности, не находиться в зоне задымления,
– отметили в Белоцерковском горсовете.
В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий удара.
Кроме того, во вторник, 8 сентября, Россия нанесла удар беспилотниками по Киеву. В результате вражеских ударов в столице, по имеющимся данным, погибли 5 человек.