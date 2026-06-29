Россияне нанесли удар по предприятию в Кропивницком

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз запускала дроны по Украине. Во вражеский обстрел попал и Кропивницкий.

28 июня в Кировоградской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

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Какие последствия атаки на Кропивницкий?

В 19:30 Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в направлении Кропивницкого.

Вскоре в городе раздался взрыв.

Утром в ОВА уточнили последствия атаки. Там подтвердили вражеский удар по областному центру.

По данным администрации, целью стало одно из предприятий. Там возник пожар. Спасатели работали в полночь и успешно ликвидировали возгорание.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Спасатели тушат пожар на объекте инфраструктуры / Фото ГСЧС

Напомним, что вечером оккупанты также обстреляли Харьков. Местные власти сообщали о попадании БПЛА в многоэтажку в Шевченковском районе. В результате удара повреждены три авто, в доме выбиты несколько окон.

К слову, российские военные начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, речь идет о реактивной версии БПЛА "Дельта". Этот дрон относительно дешевый в производстве, может преодолевать до 200 километров, находиться в воздухе около 50 минут и развивать скорость до 280 километров в час.